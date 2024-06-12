شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي» توقع عقدا مع «توال» بقيمة 11.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار، أمس، عقدا مع شركة أبراج الاتصالات المحدودة (توال).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تنفيذ عقد الأعمال الخاصة بمشروع إحلال المعدات الكهروميكانيكية لمواقع الجوال، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 11.922 مليون ريال.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2024، وحتى النصف الأول من عام 2025.