الاقتصاد

«رواسي» توقع عقدا مع «توال» بقيمة 11.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي» توقع عقدا مع «توال» بقيمة 11.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار، أمس، عقدا مع شركة أبراج الاتصالات المحدودة (توال).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تنفيذ عقد الأعمال الخاصة بمشروع إحلال المعدات الكهروميكانيكية لمواقع الجوال، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 11.922 مليون ريال.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2024، وحتى النصف الأول من عام 2025.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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