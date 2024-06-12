شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤوم» تتقدم بطلب للانتقال إلى سوق الأسهم الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت شركة رؤوم التجارية، أمس، طلبا للانتقال إلى سوق الأسهم السعودية الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب قدمته من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكان مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية قد وافق في 14 ديسمبر الماضي، على الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب قدمته من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
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