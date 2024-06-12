الاقتصاد

«الوسائل الصناعية» تتقدم بطلب الانتقال إلى سوق الأسهم الرئيسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت شركة الوسائل الصناعية: إنها تقدمت، أمس، بطلب الانتقال إلى سوق الأسهم الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب قدمته من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.

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وكانت شركة الوسائل الصناعية قد أعلنت على موقع السوق المالية (تداول السعودية) بتاريخ 26 ديسمبر الماضي قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال الى السوق الرئيسية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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