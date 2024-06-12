شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسائل الصناعية» تتقدم بطلب الانتقال إلى سوق الأسهم الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة الوسائل الصناعية: إنها تقدمت، أمس، بطلب الانتقال إلى سوق الأسهم السعودية الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب قدمته من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكانت شركة الوسائل الصناعية قد أعلنت على موقع السوق المالية (تداول السعودية) بتاريخ 26 ديسمبر الماضي قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال الى السوق الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب قدمته من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
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