شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 12-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.05جنيه للشراء، و13.05جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.15جنيه للشراء، و13.05جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك ثبات ملحوظ.



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.05 جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.15جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.08جنيه للشراء.

13.07جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.14جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.13جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.



