شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 3110 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات، ليسجل الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3110 جنيهات مقابل 3115 جنيها وهو تراجع محدود للغاية لا يؤثر في حركة المعدن النفيس بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3554 جنيها.

عيار 21 يسجل 3110 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2666 جنيها.

عيار 14 يسجل 2037 جنيها.

الجنيه الذهب 24880 جنيها.

وقف إنتاج عيار 14

رغم إمكانية العمل على ترويجه في خارج مصر أوقفت مصانع وورش الذهب إنتاج مشغولات من عيار 14 وذلك لعدد من الأسباب أهمها هبوط الطلب بصورة كبيرة فى السوق المحلى، إضافة إلى صعوبة تسويقه فى خارج مصر وعدم وجود إمكانية للتعاون مع شركات تسويق خارج مصر.

وكشف إيهاب واصف رئيس شعبه صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، أن الشركات الذهب أوقفت إنتاج الذهب عيار 14 لصعوبة تسويقه فى الوقت الحالى مع الطلب المرتفع على أعيره 18 و21 وغياب تام في الطلب على عيار 14.