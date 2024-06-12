شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة: تصدير 20 كيلو ذهب مشغولات للسوق الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

كشف ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، عن نجاح تصدير ثاني شحنة للسوق الأمريكي وتبلغ 20 كيلو مشغولات ذهب بأحدث الأشكال والموديلات، في إطار خطة التواجد بالأسواق الخارجية وزيادة الصادرات للخارج.

وقال "عبد الله"، في تصريحات صحفية، إن الشحنة البالغة 20 كيلو والتي تم توجيهها إلى السوق الأمريكي، هى محاولة للتوسع في التصدير للأسواق المختلفة، مشيراً إلى أن السوق الأمريكي أحد أهم أسواق الذهب والمعادن في العالم، والتصدير له يعتبر نقطة انطلاق مهمة للتواجد بالمنتجات المصرية في الأسواق الدولية

وأشار إلى أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلي.

وأكد عبد الله ، على أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.