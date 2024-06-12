شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لفتح آفاق تسويقية للمنتجات فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الشركاء في مختلف أرجاء القارة الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وجاء ذلك بمناسبة قيام رحمي والدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وإتاحة الفرصة لأصحاب هذه المشروعات لعرض منتجاتهم في الأسواق الخارجية وإبرام تعاقدات للتصدير وخاصة السوق الأفريقي.

وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلى والحصول على فرص تصديرية واعدة، بما يساعد في نمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر من جهة، ويعزز من التكامل البيني الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول القارة الأفريقية من جهة أخرى.

ومن جانبه، أشار الدكتور يسرى الشرقاوي إلى أن مذكرة التفاهم ستدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اختراق السوق الأفريقي من خلال برنامج طموح وخطة مكثفة فاعلة تطبيقية بوجود 20 ممثلاً ومكتب تمثيل عن الجمعية بالقارة الافريقية، والتي تعمل في مختلف القطاعات بعدد 22 لجنة اقتصادية قطاعية وتجارية واستثمارية ، ونتطلع إلى أن نعزز استفادة عدد كبير من الاعضاء ويقترب من 300 عضو من اعضاء الجمعية الحاليين بكل مزايا وجهود عمل الجهاز .

وأكد الشرقاوي على أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مجتمع المال والاعمال الافريقي ونشر الوعي الاقتصادي الاستثماري، والتجاري المصري الأفريقي المشترك ، وترويج الخدمات الاستشارية والفنية والادارية في السوق المصري والإفريقي وتطوير العلاقات والخبرات الاقتصادية والتجارية من خلال إقامة عديد من الأنشطة والفاعليات بمختلف دول القارة السمراء.