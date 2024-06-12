شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تستقبل أوراق قيد شركة بالسوق الرئيسى تعمل بقطاع الاستثمار الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل البورصة المصرية، أوراق قيد شركة جديدة بالسوق الرئيسي، وهي شركة جو جرين للاستثمار الزراعي، لتصبح ثاني شركة تتقدم للقيد والطرح هذا العام بعد شركة أكت فاينيشال.

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الحكومية والخاصة، وتتبنى برنامجا لزيادة أعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية للاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها، كما تعمل على زيادة كفاءة وفعالية السوق على جانب الطلب من خلال جذب مزيد من المتعاملين للاستفادة من الفرص الاستثمارية لهم.

وبشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، أوضح الشيخ، في تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمناقشة هذا الملف بحضور كل الأطراف، وتم الاستقرار على في ضوء ما تم عرضه -خلال الاجتماع- من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.

يذكر أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.