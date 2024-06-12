شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل بشأن الطلب العالمى.. تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 12-6-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول اليوم الأربعاء ارتفعت وسط آراء متفائلة بشأن الطلب العالمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأوبك، مدعومة ببيانات صناعية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

هذا ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 ليصل إلى 1.10 مليون برميل يوميا مقابل تقدير سابق قدره 900 ألف برميل يوميا، في حين أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لعام 2024 بنمو قوى نسبيا في الطلب العالمي على النفط.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 82.42 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.51دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 80.37دولار للبرميل .