شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 348 مكتب بريد بالمحافظات يومى 18 و 19 يونيو خلال إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 348 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي "الثلاثاء والأربعاء" الموافقين 18 و 19 يونيو، كما سيتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية يوم "الاربعاء والخميس" 19 و 20 من يونيو الحالي على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق 23 يونيو.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك".

وأكد الدكتور شريف فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت"، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.