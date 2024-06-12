شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يلتقى شركات تركية مستثمرة في مصر على هامش زيارة إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المشترك، واعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK حيث استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، وقد حضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

ويأتي لقاء الوزير في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC.

وقال الوزير إن اللقاء ضم عددا كبيراً من كبريات الشركات التركية المستثمرة في مصر في مجالات النسيج والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية والتعبئة والتغليف والبلاستيك فضلاً عن بعض الشركات التي تدرس الاستثمار في مصر.

واستعرض سمير ملامح تحسن اوضاع الاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يتيحها للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر سواء للبيع في السوق المحلي او التصدير للخارج في اطار شبكة الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية المحورية مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والميركسور.

وأضاف الوزير أن المفاوضات المشتركة بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا تجري علي قدم وساق.

ومن جانبه أوضح مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المشترك ان الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، لافتاً إلى أن الحكومة التركية والمصرية علي حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت ٣ مليار دولار وفي طريقها للزيادة.

وأبدى المستثمرون الاتراك رغبتهم في استئناف تشغيل خط الرورو بين مصر وتركيا بما يسهم تيسير حركة التجارة بين الجانبين.