شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة يرتفع بأكثر من 2% وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة لم تصل إلى مليار جنيه خلال 3 ساعات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 26268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 32109 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 11347 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.32% ليصل إلى مستوى 5872 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 8468 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 6554 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمتحدة للإسكان والتعمير، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار.

أعلنت شركات مجموعة أي أف جي القابضة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى كليوباترا، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى مليون سهم خزينة، وشراء الثانية 412.6 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 500 ألف سهم خزينة، وشراء الخامسة 1.42 مليون سهم خزينة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1428 سهم، 21.3 ألف سهم، 9113 سهم، 216 ألف سهم، 475 ألف سهم، 8750 سهم، 5500 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو عدد 362.9 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير عدد 10.7 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 213.5 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 121.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، شراء الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عدد 346.9 ألف سهم بسعر 16 جنيهًا بقيمة 5.5 مليون جنيه لترتفع نسبة من 83.509% إلى 84.66%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء المساهم نواف بن عبد الله بن إبراهيم بن دايل، عدد 1.05 مليون سهم بسعر 2.798 جنيه بقيمة 2.9 مليون جنيه لترتفع نسبة من 4.916% إلى 5.016%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.



