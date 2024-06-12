شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى السوق المصرى.. تحرك جديد فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

تحرك سعر الذهب في السوق المصري بواقع 5 جنيهات فقط نحو الصعود، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 3115 جنيها بدون إضافة مصنعية، وسط ترقب لتحركات سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3560 جنيها.

عيار 21 يسجل 3115 جنيها.

عيار 18 يسجل 2670 جنيها.

الجنيه الذهب 24920 جنيها.

تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تغيرات طفيفة خلال جلسة اليوم بعد أن سجلت يومين من الارتفاع، ولكن بشكل عام يبقى التذبذب والتداولات العرضية هي المسيطرة على أداء المعدن النفيس في ظل انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاض طفيف خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2310 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2316 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2312 دولار للأونصة.

واستطاع الذهب ارتفاع منذ تسجيل أدنى مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي عند 2286 دولار للأونصة ليتعافى الذهب منذ بداية الأسبوع ولكن تبقى التداولات تحت المستوى 2315 دولار للأونصة.

اليوم تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر مايو عن الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي ومن شأن هذه الأحداث أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب العالمي.