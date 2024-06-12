شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «دله الصحية» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بنحو 48.794 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 97,589,565.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية والذي ستعلن لاحقا.