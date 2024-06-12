شكرا لقرائتكم خبر عن «الواحة»: الانتهاء من تركيب خطوط الطباعة والتعبئة والتغليف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة الانتهاء من أعمال تركيب ونجاح اختبارات تشغيل كلا من خط الطباعة وخطين التعبئة والتغليف (الشرنك والاسترتش فيلم).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ذلك يأتي ضمن خطة التوسعات الرأسمالية والتي تم الإعلان عنها على موقع الشركة بموقع تداول بتاريخ 04-04-2023م الموافق 13-09-1444هـ..

وأضافت أن من المتوقع أن يكون البيع التجاري لقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف خلال الربع الثالث من عام 2024.

واعتمدت الشركة في تمويل توسعتها الرأسمالية على التمويل الذاتي من نقدية الشركة لتخفيض تكاليف التمويل، والهدف من هذه التوسعات تنويع مصادر الدخل وزيادتها لزيادة ربحية الشركة وزيادة الملاءة المالية للشركة وتعظيم حقوق المساهمين.