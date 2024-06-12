شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض وسط ترقب بيانات التضخم وقرار الفيدرالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.2%، لتصل إلى 2312 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في ظل توقعات استمرار التشديد النقدي لفترة مطولة. أسعار الذهب اليوم كانت أسعار العقود الآجلة للذهب قد محت خسائرها المبكرة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم في أمريكا ومخرجات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع المحللون تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة ضمن نطاق 5.25% و5.50% خلال اجتماعه الذي ينتهي اليوم.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير توقعات صناع السياسة النقدية حول المسار المستقبلي لتكاليف الاقتراض، فيما كانت تقديراتهم السابقة تشير إلى إجراء 3 تخفيضات للفائدة هذا العام.

ومن المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا اليوم قبل انتهاء اجتماع الفيدرالي، وسط توقعات استقرار المعدل السنوي عند نمو بنسبة 3.4% في مايو تماشياً مع قراءة أبريل.