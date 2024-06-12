شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية في منتصف تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.5%، عند 11715 نقطة، وبتداولات بلغت 4.788 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 292.972 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.146 تريليون ريال. انخفاض أسهم 190 شركة انخفضت أسهم 190 شركة في منتصف تداولات اليوم، فيما ارتفعت 40، من بين 237 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سماسكو، ومياهنا، ورتال، والكابلات السعودية، والعربية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ومهارة، والصناعات الكهربائية، والآمار، ومجموعة إم بي سي، الأكثر انخفاضا.