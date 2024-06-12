شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات إيجابية للأسهم الأمريكية قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسود توقعات تفاؤلية في سوق الأسهم الأمريكية، بعدما أغلق اثنان من المتوسطات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على مستويات قياسية جديدة يوم الثلاثاء حيث ارتفعت أسهم شركة "أبل" إلى مستويات قياسية جديدة، فيما يستعد المستثمرون لقراءة جديدة لأسعار المستهلكين ولقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي من شأنه أن يحدد مسار أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفع مؤشر إس آند بي نسبة 0.3% في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9% تقريبًا مع إغلاق شركة آبل عند أعلى مستوى لها على الإطلاق بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% تقريبًا.

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وتمكنت الأسهم من إحراز تقدم في الأيام الأخيرة على الرغم من حالة عدم اليقين في السوق بشأن الاقتصاد.

تحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الاتجاه الإيجابي ماحيًا الخسائر التي تكبدها في وقت سابق.

كما يتحول مؤشر ناسداك إلى الاتجاه الإيجابي مع وصول شركة أبل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. توقعات مختلطة للفائدة الأمريكية أثارت سلسلة من البيانات غير الحاسمة الشكوك حول احتمال إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 كما تصور بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس.

ويتوقع العديد من المستثمرين الآن تخفيضًا واحدًا فقط قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن ينتهي اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين والذي بدأ يوم الثلاثاء مع إبقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عقدين.

وسيظل المستثمرون يترقبون أي تلميحات حول موعد التحول إلى الخفض في سبتمبر أو نوفمبر. بيانات التضخم في الولايات المتحدة ويتطلع المستثمرون الذين يحسبون احتمالات خفض أسعار الفائدة أيضًا إلى بيانات أسعار المستهلك لشهر مايو المقرر صدورها يوم الأربعاء نظرًا لدورها الحاسم في مداولات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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في يوم الأربعاء، سوف يطالع المستثمرون إحدى أهم نقاط البيانات التي ستشكل سياسة سعر الفائدة المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو.

من المقرر صدور تقرير التضخم قبيل قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 3.4% وهو ما يتوافق مع الزيادة السنوية في الأسعار في أبريل وفقًا لتقديرات بلومبيرج. قفزة أسهم «آبل» وتراجع «تسلا» وفي الوقت نفسه، حققت شركة أبل قفزة حيث ارتفعت الأسهم بأكثر من 7٪ لتغلق عند مستوى قياسي جديد وذلك على إثر إعلان تحديثات آيفون والاستعانة بمجال الذكاء الاصطناعي. تسلا فيما انخفضت أسهم عملاق السيارات الكهربائية "تسلا" بنسبة 3٪ تقريبًا يوم الثلاثاء قبل تصويت مهم لمساهمي الشركة هذا الأسبوع.

وسيقرر المساهمون غداً الخميس ما إذا كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك سيحصل على حزمة رواتب قياسية بقيمة 56 مليار دولار تم منحها في عام 2018 ثم تم إبطالها هذا العام من قبل قاض في ولاية ديلاوير أو لا.