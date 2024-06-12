شكرا لقرائتكم خبر عن سعر بيتكوين ينخفض بأكبر قدر منذ أكثر من شهر.. فما الأسباب؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 3% وهو ما يمثل أكبر انخفاض لها منذ 10 مايو الماضي. ويرجع محللون سبب تراجع العملة المشفرة إلى تدفق الأموال خارج صناديق الاستثمار المتداولة، مشكلاً أول تدفق خارجي من نوعه منذ 9 مايو. كما يعد ذلك انخفاضًا كبيراً للعملة المشفرة بعد الانتعاش الذي أعاد الأسعار إلى ما فوق 70 ألف دولار.
ومن المثير للاهتمام أن الانخفاضات في عملة البيتكوين ترجع إلى عوامل داخلية وليس عوامل على مستوى السوق.
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وكان الانخفاض الأخير بنسبة 3٪، ووصل سعر بيتكوين إلى 67582.34 دولارًا، وفقًا لـمنصة "كوين ميتريكس" ، مواصلًا الانخفاض الذي بدأ يوم الجمعة عندما تراجعت عملة البيتكوين من مستوى 70000 دولار.
وربما تكون خسائر بيتكوين وإيثريوم ناجمة عن موجة من التصفية مما أجبر المتداولين على بيع أصولهم بسعر السوق لتسوية ديونهم.
تمت عمليات تصفية لعملة البيتكوين بقيمة 56 مليون دولار عبر البورصات المركزية، وفقًا لموقع كوين جلاس.
شهد السوق 56 مليون دولار أخرى من عمليات تصفية البيتكوين الطويلة يوم الخميس، قبل تقرير الوظائف الأمريكي الأفضل من المتوقع لشهر مايو يوم الجمعة.
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وقال بارتوش ليبينسكي الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة “كاب إيكتشاينج": ”عندما يتم بيع الأسهم تتبعها الأصول الخطرة الأخرى مثل بيتكوين ويبدو هذا إلى حد كبير وكأن السوق تفقد الثقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي وعدم قيامه بخفض أسعار الفائدة حيث بدأت تترسخ مخاوف أكبر بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل".
انخفاض إلى ما دون الخط التصاعديتنخفض عملة البيتكوين إلى ما دون خط الاتجاه التصاعدي قصير المدى وتختبر منطقة الطلب المهمة التي تزيد عن 65000 دولار. ويوجد تحت هذا المستوى مباشرة الحد الأعلى للاتجاه الهابط الذي تم كسره سابقًا. لكن رغم ذلك لا يغفل المحللون إمكانية انتعاش المشفرة لتصل إلى نطاق 100 ألف دولار.
ومن المثير للاهتمام أن الانخفاضات في عملة البيتكوين ترجع إلى عوامل داخلية وليس عوامل على مستوى السوق.
أسعار الفائدة الأميركية وبيتكوينفي هذه الأثناء وبينما تراجعت العملات المشفرة يوم الثلاثاء مع استمرار عملة البيتكوين في انخفاضها الأخير ينتظر المستثمرون القرار التالي لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
اقرأ أيضاً: بعد إطلاقها بعدة دول .. ما أكبر مخاوف مستثمري صناديق بيتكوين
وكان الانخفاض الأخير بنسبة 3٪، ووصل سعر بيتكوين إلى 67582.34 دولارًا، وفقًا لـمنصة "كوين ميتريكس" ، مواصلًا الانخفاض الذي بدأ يوم الجمعة عندما تراجعت عملة البيتكوين من مستوى 70000 دولار.
انخفاض إيثريوم أيضاًانخفضت عملة إيثريوم بنسبة 4.8٪ إلى 3496.32 دولارًا لتحل العملة المشفرة إلى جانب الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في المنطقة الحمراء. كما تراجعت عملة كوين بيس بأكثر من 2%.
وربما تكون خسائر بيتكوين وإيثريوم ناجمة عن موجة من التصفية مما أجبر المتداولين على بيع أصولهم بسعر السوق لتسوية ديونهم.
تمت عمليات تصفية لعملة البيتكوين بقيمة 56 مليون دولار عبر البورصات المركزية، وفقًا لموقع كوين جلاس.
شهد السوق 56 مليون دولار أخرى من عمليات تصفية البيتكوين الطويلة يوم الخميس، قبل تقرير الوظائف الأمريكي الأفضل من المتوقع لشهر مايو يوم الجمعة.
قلق مستثمري العملات المشفرةمثل المستثمرين في سوق الأوراق المالية يشعر متداولو العملات المشفرة بالقلق من أن لا يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.
اقرأ أيضاً: هل يستمر ارتفاع بيتكوين بعد وصولها لقيمة سوقية قياسية؟
وقال بارتوش ليبينسكي الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة “كاب إيكتشاينج": ”عندما يتم بيع الأسهم تتبعها الأصول الخطرة الأخرى مثل بيتكوين ويبدو هذا إلى حد كبير وكأن السوق تفقد الثقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي وعدم قيامه بخفض أسعار الفائدة حيث بدأت تترسخ مخاوف أكبر بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل".