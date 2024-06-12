الاقتصاد

“المركزي الروسي” يخفض قيمة الروبل مقابل العملات الرئيسية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية أمام الدولار، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 2.70 كوبيك، مقارنة بقيمته عند آخر إغلاق، ليسجل 89.0214 روبلاً.

 

 

ورفع سعر صرف اليورو بمقدار 10.24 كوبيكات ليصل إلى 95.7391 روبلاً، فيما رفع سعر صرف اليوان الصيني إلى مستوى 12.231 روبلاً، بزيادة مقدارها 0.97 كوبيك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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