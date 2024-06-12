شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض تشارك بجناح كبير في معرض بتركيا لزيادة صادرات مستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الدورة التاسعة عشر من معرض Beauty Eurasia بتنظيم شركة اكسبو كونسلتنت العالمية ، الذي يُقام في مركز إسطنبول للمعارض من 12 إلى 14 يونيو 2024، بجناح مصري مميز تبلغ مساحته 102 متر مربع، بمشاركة 7 شركات عارضة.

ويأتي هذا الحضور القوي في إطار تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وتركيا، خاصة في قطاع مستحضرات التجميل، الذي يُعد أحد القطاعات الرائدة في الاقتصاد التركي.

أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أهمية المشاركة المصرية في هذا المعرض، قائلاً: "إن Beauty Eurasia يُعد منصة هامة لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجال مستحضرات التجميل، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع. كما تُمثل تركيا بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية إلى أوروبا، التي تتمتع بأسواق كبيرة وواعدة."

وأضاف الماوردي: "تُركز توجيهات القيادة السياسية على ضرورة تنويع الأسواق المصرية لتصدير المنتجات الوطنية، وخاصة في المجالات ذات القيمة ومنها مستحضرات التجميل الني تعد سوقا واعدا لمنتج مصري في السوق العالمي."

فرصة استثنائية لفتح أسواق جديدة

أشار الماوردي إلى أن المشاركة في Beauty Eurasia تُعد فرصة استثنائية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في مجال مستحضرات التجميل، واكتساب ثقة العملاء الجدد في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن مصر تشارك في المعرض بجناح ضخم يضم العديد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل، "مما يُتيح لهم عرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم، وإقامة اتصالات تجارية وشراكات جديدة مع الشركات التركية والعالمية."

معرض Beauty Eurasia

يُعد Beauty Eurasia من أهم معارض مستحضرات التجميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجذب سنوياً مئات الشركات العارضة من جميع أنحاء العالم، يستضيف المعرض 459 عارضًا من 128 دولة وحوالي 2000 زائر ويعد ملتقى بين التجار والموزعين والمستثمرين في مجال مستحضرات التجميل.

وتشمل فعاليات المعرض عروضاً حية لأحدث منتجات مستحضرات التجميل، وندوات وورش عمل حول أحدث الاتجاهات في هذا القطاع، ولقاءات عمل بين الشركات العارضة والزوار.

وتُساهم المشاركة المصرية في المعرض في تعزيز مكانة مصر كمنتج ومصدر رئيسي لمستحضرات التجميل في المنطقة والعالم،

تأتي مشاركة مصر القوية في Beauty Eurasia 2024 تأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون التجاري مع تركيا، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها الوطنية في مجال مستحضرات التجميل.



الجناح المصري في معرض تركيا



الجناح المصري



المشاركة المصرية في معرض تركيا



المشاركة المصرية