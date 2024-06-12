شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.04 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتوقعات متفائلة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن زيادة الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1 %، إلى 82.04 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 18 سنتا، أو 0.2 % لتبلغ 78.10 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فى 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميًّا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 900 ألف برميل، فى حين أبقت أوبك على توقعاتها لعام 2024 بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام.



