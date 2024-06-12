شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يشارك في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان "استكشاف آفاقٍ جديدة" حيث ناقشت الجلسة الأولى خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

وأكد هيبة على نجاح مصر في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليارات دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عامًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جهود صياغة استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتتواكب مع المتغيرات الجديدة، والتي تهدف إلى ترويج مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الطاقة الخضراء، التكنولوجيا، الاتصالات، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، والسياحة.

كما تطرق إلى خطة تيسير الإجراءات الحكومية والتوسع في الخدمات الاليكترونية من خلال إطلاق منصة متكاملة لخدمات الاستثمار بغرض التسهيل على المستثمرين وتيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، فضلا عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث.

وخلال الجلسة النقاشية أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلي الإجراءات المتخذة لإعادة تقديم حزم الحوافز الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية مثل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، السياحة، والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان الاستفادة المثلى من هذه الحوافز.







