شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة على التوالى بتداولات بلغت 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 11293 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8455 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2554 نقطة.