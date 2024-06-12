شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة على التوالى بتداولات بلغت 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 12 يونيو 2024 02:55 م
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 11293 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8455 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2554 نقطة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز