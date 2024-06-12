قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب في السوق المصري بواقع 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 3115 جنيها، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3560 جنيها.

عيار 21 يسجل 3115 جنيها.

عيار 18 يسجل 2670 جنيها.

الجنيه الذهب 24920 جنيها.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاض طفيف خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2310 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2316 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2312 دولار للأونصة.