الاقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 243.37 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في اليوم.. عيار 21 يسجل 243.37 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم، خلال منتصف التعاملات عند آخر مستويات المعدن الأصفر، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 278.13 ريال.
وسجل جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو 254.95 ريال، فيما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 243.37 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم نحو 208.60 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 162.24 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم نحو 139.06 ريال، فيما بلغ سعر أوقية الذهب 8650 ريالا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر الجنيه الذهب 1947 ريالا، فيما بلغ سعر كيلو الذهب 278.126 ألف ريال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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