شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 195 شركة

أخبار متعلقة «الحكير»: افتتاح مركز ترفيهي عائلي في مجمع تجاري بجدة «السعودية للأسماك» توقع اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 19 مليون ريال

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة، بنسبة 1.1%، عند 11651 نقطة، وبتداولات بلغت 10.380 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم نحو 529.059 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.146 تريليون ريال.انخفضت أسهم 195 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 38، من بين 237 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، سماسكو، ومياهنا، ورتال، وسابك للمغذيات الزراعية، وسال، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ومهارة، والصناعات الكهربائية، وثمار، وأكوا باور، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 26649 نقطة، وبتداولات بلغت 43.171 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.174 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.961 مليار ريال.وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.