شكرا لقرائتكم خبر عن «تسلا» تستخدم لأول مرة روبوتات شبيهة بالبشر لأداء مهام في مصنع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات، عبر موقع إكس، أنها تستخدم اثنين من روبوتاتها الشبيهة بالبشر "أوبتيموس" في مصنع لأول مرة، دون تحديد المصنع أو تفاصيل المهام التي تؤديها الروبوتات.

وقالت الشركة، في منشور تم نشره في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، "تم تطوير 3 مراجعات رئيسية لتصميم الروبوت أوبتيموس و4 مراجعات لليد في العامين الماضيين، حيث يتنقل أوبتيموس بشكل مستقل يوميا في مكاتبنا ومختبراتنا.

ونوهت بنشر اثنين من الروبوت أوبتيموس حيث يؤديان مهام في المصنع بشكل مستقل".

وقال إيلون ماسك، في أبريل الماضي، إن الروبوتات تستطيع أداء مهام تصنيع بسيطة في المختبر، وإن الهدف هو استخدامها بشكل محدود على خط الإنتاج.

وأضاف أنه سيتم عرضها للبيع لشركات أخرى بحلول نهاية عام 2025.

