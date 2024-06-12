شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للأسماك» توقع اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 19 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للأسماك وبنك الرياض، اليوم، اتفاقية الحصول على تمويل بقيمة 19 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل سنتين، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان القرض بموجب سند لأمر من الشركة بكامل قيمة القرض بالإضافة إلى خطاب ضمان بكامل قيمة القرض.
وأضافت أن الهدف من التمويل تغطية التكاليف المباشرة والنفقات العامة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل سنتين، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان القرض بموجب سند لأمر من الشركة بكامل قيمة القرض بالإضافة إلى خطاب ضمان بكامل قيمة القرض.
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