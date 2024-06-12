شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للأسماك» توقع اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 19 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للأسماك وبنك ‏الرياض، اليوم، اتفاقية الحصول على تمويل بقيمة 19 مليون ‏ريال.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل سنتين، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان القرض بموجب سند لأمر من ‏الشركة بكامل قيمة القرض بالإضافة إلى ‏خطاب ضمان بكامل قيمة القرض.‏وأضافت أن الهدف من التمويل تغطية التكاليف المباشرة والنفقات العامة.