شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكير»: افتتاح مركز ترفيهي عائلي في مجمع تجاري بجدة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية الافتتاح الرسمي لمركز ترفيهي عائلي جديد تحت مسمى العلامة التجارية بلايو سيتي من هاسبرو وذلك في المجمع التجاري ذا فيلج بمدينة جدة، بمساحة تبلغ 3,407.90 متر مربع.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الفرع يعد السابع للمجموعة بمدينة جدة وقد تم تصميم وإنشاء المركز بهوية حديثة والتى تتماشى مع أحدث مواصفات مراكز الترفيه العائلي.وأضافت أن المركز يحتوى على العديد من الألعاب الترفيهية المتطورة، تشمل: ألعاب الليزر، وألعاب إلكترونية وكهربائية حديثة، وهويات بشخصيات عالمية.ويأتي افتتاح الفرع في إطار العلاقات الإستراتيجية مع شركة هامات العقارية، التي تعد من أكبر مطوري ومشغلي المراكز التجارية في السعودية.ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمركز اعتبارا من الربع الثاني للعام 2024.