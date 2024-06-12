شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يلتقى مجموعة من الحجاج المصريين بمكة المكرمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

التقى الخليج 365؛ بمجموعة من الحجاج المصريين المتواجدين بمكة المكرمة، والمسافرين عبر شركات السياحة "الحج السياحي"، وذلك على هامش الاستعدادات التي تتم لتصعيد حجاج الشركات وبدء مناسك الحج.

وتحدث حجاج بيت الله الحرام عن الخدمات المقدمة لهم، ومدى جودتها، واستعداداتهم لأداء مناسك الحج.

وقد شكلت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة مجموعات عمل من أعضاء البعثة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتتواصل تلك المجموعات مع المطوفين السعوديين للاطمئنان على تجهيز المخيمات، وطوال يوم أمس طافت تلك المجموعات كافة المخيمات بمني وعرفات ومتابعة تجهيزها وتنفيذ كافة بنود التعاقد بين غرفة الشركات وشركة رحلات ومنافع السعودية المكلفة بخدمة حجاج السياحة وقد تم تغيير عدد من الخدمات المتواجدة بالمخيمات للتوافق مع التعاقد المبرم بين الجانبين، ولازالت عملية تجهيز المخيمات تجري بوتيرة سريعة.

ومن المقرر أن تقوم سامية سامي يرافقها قيادات البعثة وفي مقدمتهم كل من وائل حفنى مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات بتفقد واستلام مخيمات حجاج السياحة قبل تسليمها إلى الشركات استعدادا لتصعيد الحجاج.