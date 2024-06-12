شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة بسعر الذهب فى البورصة العالمية بسبب بيانات عن التضخم والان مع تفاصيل الخبر

قفزت أوقية الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 2340 دولار على خلفية صدور بيانات التضخم لشهر مايو الماضي والتي أظهرت تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين بشكل واضح مما أعطى إشارة للأسواق باحتمالية خفض قريب للفائدة الأمريكية.

وسجل الدولار الأمريكي انخفاضات واضحة خلال التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء، وسرعان ما عمقت العملة الخضراء خسائرها الحادة بالتداولات اللاحقة عقب

أيضاً عادت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب إلى تسجيل تدفقات نقدية إيجابية مؤخراً، ما يدل على عودة المستثمرين للاهتمام بالذهب وأنه قد حان الوقت للجوء للملاذ الآمن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في العديد من الدول.

أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو قد أظهرت ارتفاع صافي التدفقات النقدية الداخلة للصناديق بمقدار 12.1 طن ذهب وذلك بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 15.1 طن ذهب.



وأيضاً خلال شهر مايو الماضي ارتفع صافي التدفقات النقدية لصناديق الذهب بمقدار 8.2 طن وهو أول ارتفاع شهري للتدفقات منذ شهر مايو 2023.