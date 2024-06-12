شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع بقوة عالميًا بسبب تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

سجل الدولار الأمريكي انخفاضات واضحة خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد إعلان تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين بشكل واضح مما أعطى إشارة للأسواق باحتمالية خفض قريب للفائدة الأمريكية.

وتضرر الدولار الأمريكي من تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أكبر من التوقعات للشهر الثاني على التوالي؛ ما عزز احتمالات استمرار المسار الهبوطي لتحركات الأسعار في الولايات المتحدة وهو ما يعتبر مؤشر لخفض وشيك للفائدة.

وكشفت البيانات الرسمية عن تباطؤ نمو التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ليسجل 3.3%، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 3.4%، وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الأمريكي قد استقرت عند 3.4% في أبريل.

هذه البيانات قد تنعكس على خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية وعلى وجه التحديد، موعد البدء في خفض أسعار الفائدة.