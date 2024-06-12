شكرا لقرائتكم خبر عن «بوبا»: تجديد عقد تقديم خدمات التأمين مع «سابك» لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة تتوقع أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2023م.

ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2024م و2025م لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت، اليوم، تعميد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من 05 يوليو 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة تتوقع أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2023م.ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2024م و2025م لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.