شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 150 مليون ريال.. «جاهز»: شراء عقار في حي المحمدية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، اليوم، شراء عقار بقيمة 150 مليون ريال، من شركة وثبة للاستثمار، في حي المحمدية بمدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطرفين يلتزمان بالشروط والالتزامات والضمانات والتعهدات المذكورة في العقد.
وأضافت أن تمويل الصفقة عن طريق تسهيلات بنكية بقيمة 105 ملايين ريال، وسداد المتبقي (45 مليون ريال) من خلال الموارد الذاتية للشركة.
والصفقة عبارة عن أرض تجارية قائم عليها مجمع تجاري تحت الإنشاء.
وشهدت مجموعة جاهز توسع ضخم في العمليات خلال الأعوام الماضية صُحب بنمو كبير في عدد الموظفين، ولذلك قرر مجلس الإدارة الاستحواذ على العقار كمقر جديد للشركة ليتماشى مع حجم نشاطاتها وعدد موظفيها المتزايد.
وكان قرار الشراء، عوضًا عن الإيجار، مدفوعًا بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في أسعار التأجير للعقارات المكتبية غير المسبوق، تماشيًا مع النمو في اقتصاد المملكة العربية السعودية.
وتتوقع الشركة زيادة في قيمة الأصول غير المتداولة والتوسع في أعمال الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطرفين يلتزمان بالشروط والالتزامات والضمانات والتعهدات المذكورة في العقد.
وأضافت أن تمويل الصفقة عن طريق تسهيلات بنكية بقيمة 105 ملايين ريال، وسداد المتبقي (45 مليون ريال) من خلال الموارد الذاتية للشركة.
والصفقة عبارة عن أرض تجارية قائم عليها مجمع تجاري تحت الإنشاء.
وشهدت مجموعة جاهز توسع ضخم في العمليات خلال الأعوام الماضية صُحب بنمو كبير في عدد الموظفين، ولذلك قرر مجلس الإدارة الاستحواذ على العقار كمقر جديد للشركة ليتماشى مع حجم نشاطاتها وعدد موظفيها المتزايد.
وكان قرار الشراء، عوضًا عن الإيجار، مدفوعًا بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في أسعار التأجير للعقارات المكتبية غير المسبوق، تماشيًا مع النمو في اقتصاد المملكة العربية السعودية.
وتتوقع الشركة زيادة في قيمة الأصول غير المتداولة والتوسع في أعمال الشركة.