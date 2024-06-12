شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي بـ45 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية تجديد اتفاقية التسهيلات الإئتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الفرنسي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التوقيع واستلام نسخة الشركة، والحصول على التمويل قد تم اليوم الأربعاء.

وأضافت أن قيمة التمويل 45 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة اتفاقية التسهيلات الائتمانية.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.