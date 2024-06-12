شكرا لقرائتكم خبر عن «بناء»: إنهاء مذكرة التفاهم مع «أولدرلي البريطانية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اتفقت شركة بناء للصناعات الحديدية مع شركة أولدرلي البريطانية، على عدم المضي قدما في التعاون وفق بنود مذكرة التفاهم الموقعة سابقا، ومن ثم الإنهاء الاتفاقي للعلاقة بينهما.
وكانت شركة بناء للصناعات الحديدية قد أعلنت في 15 فبراير الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أولدرلي البريطانية لتسريع القدرات والحلول اللازمة في مجال تحويل الطاقة في المملكة العربية السعودية.
وكانت شركة بناء للصناعات الحديدية قد أعلنت في 15 فبراير الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أولدرلي البريطانية لتسريع القدرات والحلول اللازمة في مجال تحويل الطاقة في المملكة العربية السعودية.