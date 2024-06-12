الاقتصاد

«بناء»: إنهاء مذكرة التفاهم مع «أولدرلي البريطانية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اتفقت شركة بناء للصناعات الحديدية مع شركة أولدرلي البريطانية، على عدم المضي قدما في التعاون وفق بنود مذكرة التفاهم الموقعة سابقا، ومن ثم الإنهاء الاتفاقي للعلاقة بينهما.
وكانت شركة بناء للصناعات الحديدية قد أعلنت في 15 فبراير الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أولدرلي البريطانية لتسريع القدرات والحلول اللازمة في مجال تحويل الطاقة في المملكة العربية .
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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