شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البلاد يُطلق حملةَ الاسترداد النقدي"Cash Back" على جميع المشتريات والعمليات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق بنك البلاد حملة الاسترداد النقدي"Cash Back" على جميع مشتريات العملاء عند استخدام بطاقات البلاد لجميع العمليات الدولية، و التي تتيح لعملاء البنك الاستمتاع باسترداد نقدي يصل إلى 5% ، لتأتي استكمالاً لسلسلة حملات الاسترداد النقدي التي أطلقها البنك على مدار العام.

تتيح الحملة الجديدة لعملاء البنك الاستمتاع باسترداد نقدي على المشتريات والعمليات الدولية عند استخدام بطاقات البلاد "Visa" لجميع المشتريات الدولية عند التسوق خارج المملكة، باستخدام بطاقات بنك البلاد (بطاقة تمكين بلس - بطاقة مدى - بطاقات مداد) وذلك تلبية لاحتياجات العملاء الحاليين والجُدد من خلال عروض الكاش باك "Cash Back" والتي تؤكد التزام البنك بتقديم خدمات متميزة للعملاء من خلال العروض والمنتجات المبتكرة التي يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء والتي تعزز تجربتهم المصرفية الشاملة.

يسري العرض على جميع المشتريات والعمليات الدولية، وتستمر الحملة حتى الأحد الموافق 30 يونيو 2024م.

الجدير بالذكر أن بنك البلاد يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي يتجاوز عددها 150 فرعا منها سبعة مراكز خدمة ذاتية في "الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج وينبع" تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، كما يتواجد البنك في مراكز سكنية في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، كما يقدم البنك أحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل "البلاد نت" www.bankalbilad.com وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر تطبيق واتس اب البلاد 966920001002+ وهاتف البلاد 920001002 والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي @Bankalbilad عبر منصات تطبيقات "إكس، فيسبوك، إنستغرام، لينكد إن، سناب شات، تيك توك".