شكرا لقرائتكم خبر عن 40 جنيها انخفاضا بسعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 12يونيو 2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء مستهل تعاملات اليوم بحوالي 40 جنيها، وسجل الجنيه الذهب اليوم 24920 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24920 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر 250 إلى 432 جنيها.