شكرا لقرائتكم خبر عن عضو غرفة مواد البناء: زيادة المساندة التصديرية تساهم فى ارتفاع الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء في لقاء الدكتورة ناهد يوسف ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أعضاء ورؤساء غرف اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة سبل النهوض وتطوير الصناعات الوطنية والمشكلات التي تواجه المنتجين.

وأكد الدكتور طه زيدان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن النهوض بالوضع الاقتصادي يتطلب اختيار وزراء على قدر من المسئولية بصلاحيات وقدرة في اتخاذ قرارات مصيرية وسريعة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والجمارك وخاصة في سرعة الإفراج عن البضائع بالموانى.

وقال: "الصناعة ظلمت لسنوات طويلة بسبب أنها لم تجد محامي يدافع عنها، وواجه الصناع مشكلات عديدة مع الجمارك وهيئة الاستثمار رغم أنها تعد قاطرة التنمية والنمو الاقتصادى".

وأضاف نحتاج حكومة تدرس المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية بطريقة صحيحة والتعامل مع القطاع الصناعي والزراعي كأمن قومي لمصر باعتبارهم قاطرة الاقتصاد، مع اعطاء التصدير أولوية والاهتمام بتسويق منتجاتنا وفتح اسواق جديدة.

وأضاف زيدان، كذلك لا بد من اعادة النظر في المساندة التصديرية وزيادة الدعم وضم جميع الصناعات، التي لم تأخذ دعم تصديري مثل الادوات الصحية، وأن يتم عمل المساندة بنظام الشرائح حسب الأرصدة الدولارية واحتياجات بعض الصناعات من المواد ومستلزمات الانتاج المستوردة والعمالة والضرائب.