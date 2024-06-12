شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: الدولار يتراجع بقوة عالميًا بسبب تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 12-6-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها الدولار يتراجع بقوة عالميًا بسبب تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين، و قفزة بسعر الذهب فى البورصة العالمية بسبب بيانات عن التضخم..وغيرها



الدولار يتراجع بقوة عالميًا بسبب تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين

سجل الدولار الأمريكي انخفاضات واضحة خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد إعلان تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين بشكل واضح مما أعطى إشارة للأسواق باحتمالية خفض قريب للفائدة الأمريكية.



قفزة بسعر الذهب فى البورصة العالمية بسبب بيانات عن التضخم

قفزت أوقية الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 2340 دولار على خلفية صدور بيانات التضخم لشهر مايو الماضي والتي أظهرت تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين بشكل واضح مما أعطى إشارة للأسواق باحتمالية خفض قريب للفائدة الأمريكية.

رئيس هيئة الاستثمار يشارك في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان "استكشاف آفاقٍ جديدة" حيث ناقشت الجلسة الأولى خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.



المنتدى الأول لبنك التنمية يناقش جهود مصر لتصبح مركز لوجيستى عالمى

ناقشت الجلسة الثالثة من فعاليات المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، جهود مصر لتصبح مركز لوجيستي عالمي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعزز تحقيق هذا الهدف، كما ألقت الجلسة الضوء على الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ومشروعات البنية التحتية المستدامة مثل الموانيء البحرية، والبرية، التي تم تتفيذها على مدار الـ10 سنوات السابقة وتأثيرها على أن تصبح مصر مركزًا للربط بين قارات العالم.

تشغيل 348 مكتب بريد بالمحافظات يومى 18 و 19 يونيو خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 348 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي "الثلاثاء والأربعاء" الموافقين 18 و 19 يونيو، كما سيتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية يوم "الاربعاء والخميس" 19 و 20 من يونيو الحالي على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق 23 يونيو.

48.5 % من إجمالى العاملين الأجانب بمصر من الدول الأوروبية عام 2023

أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم الأربعاء "النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2023".

جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لفتح آفاق تسويقية للمنتجات فى أفريقيا

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الشركاء في مختلف أرجاء القارة الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة.

تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتطوير الطرق بمدن الشروق وبني سويف وأخميم والمنيا الجديدة

واصلت أجهزة تنمية مدن الشروق وبني سويف وأخميم والمنيا الجديدة، تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للطرق ضمن جهود تطوير البنية التحتية وترفيق الأراضي بالمدن الجديدة.