شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصنع محركات لوسائل النقل الخفيف فى مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شاركت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، وهى الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية " ابدأ " فى تدشين مصنع "محركات النقل" والذى يهدف لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف بقدرات تتراوح من 150 إلى 250 سى سى، حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى 10ملايين دولار، وتقدر طاقته الإنتاجية بإجمالى 400 ألف محرك سنويا، والذى بدوره سيقلل فى الفاتورة الاستيرادية بنحو 56 مليون دولار سنويا ر على الصناعة من خلال انخفاض الأعباء المالية عليه مقارنة بالقطاع الرسمى، وإنخفاض جودة منتجاته.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" قد شاركت مؤخرا فى احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث استعرضت جهودها فى دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة، كما تم استعراض مجموعة من المشروعات التى ساهمت المبادرة الوطنية " ابدأ " بها بشكل جذرى من خلال تسهيلات لمصنع " أنجل يست إيجيبت" فى توسعاته المستقبلية .. ومساندة مصنع فانتازيا لتخصيص الأرض ومساندة إنتاج أول محرك بنزين مصرى.