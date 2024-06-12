التموين تطرح خراف حية للأضاحي بمنافذها بأسعار مخفضة

الشارقة - اميمة ياسر - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخراف الحية للأضاحي بمنافذ الوزارة وفروع العديد من المجمعات الاستهلاكية، والشوادر الخاصة بها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، بسعر 210 جنيها للكيلو القائم بأوزان مختلفة .

كما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحها بأسعار مخفضة 20% ، أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات الدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات .