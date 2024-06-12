شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 15 مايو يوجه بسرعة انتهاء رفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة.

وأكد المهندس على سعد، أنه تم الانتهاء من تمهيد بعض الطرق والبدء فى أعمال الطبقة الأسفلتية وأعمال اللاند سكييب ضمن مشروع رفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة وفق خطة شاملة لجهاز المدينة للنهوض بكافة الطرق على مستوى جميع المراحل.

واشار إلى أن هذه الأعمال هى لإضفاء طابع خاص على حركة الاستثمار وتوفير بيئة آمنة وملائمة للمستثمرين وكافة العاملين بالمنطقة، لافتا إلى أنه يأتى هذا المشروع فى إطار العمل على تحسين جودة الطرق بالمنطقة الصناعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات داخل المدينة مما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد المحلى بما يتناسب مع رؤية التنمية المستدامة.

وأوضح بأن قطاع الطرق يشهد طفرة كبيرة على مستوى كافة المراحل بالمدينة، موضحا أنه جارى عمل الطبقة الأسفلتية ببعض طرق المنطقة الصناعية الثانية استكمالا للأعمال الجارية بالمشروع.