شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. "الفيدرالي" يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع الذي عُقد يومي 11 و12 يونيو، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الرابعة منذ بداية هذا العام، لتظل عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا.وأوضح بيان البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.وترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل، لكنها أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية ما زالت غير مؤكدة، وتضمن البيان جملة: "تظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم"، وهو ما يعني استمرار قلق صناع السياسات بشأن التضخم.ويعتبر قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة الثامن من نوعه منذ بدء دورة التشديد الحالية في مارس 2022، والتي رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، لمواجهة التضخم.