شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمتحدة للإسكان والتعمير، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وأم بي للهندسة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 680.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.09%، والعرب على 5.3%، واستحوذت المؤسسات على 22.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 60.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 95.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، 104.8 مليون جنيه، 40.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 11293 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8455 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2554 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6458 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1683 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات مجموعة أي أف جي القابضة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى كليوباترا، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى مليون سهم خزينة، وشراء الثانية 412.6 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 500 ألف سهم خزينة، وشراء الخامسة 1.42 مليون سهم خزينة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1428 سهم، 21.3 ألف سهم، 9113 سهم، 216 ألف سهم، 475 ألف سهم، 8750 سهم، 5500 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو عدد 362.9 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير عدد 10.7 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 213.5 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 121.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، شراء الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عدد 346.9 ألف سهم بسعر 16 جنيهًا بقيمة 5.5 مليون جنيه لترتفع نسبة من 83.509% إلى 84.66%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء المساهم نواف بن عبد الله بن إبراهيم بن دايل، عدد 1.05 مليون سهم بسعر 2.798 جنيه بقيمة 2.9 مليون جنيه لترتفع نسبة من 4.916% إلى 5.016%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.