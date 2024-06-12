شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 12-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2024.

إيقاف التداول على 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمتحدة للإسكان والتعمير، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وأم بي للهندسة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 680.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.09%، والعرب على 5.3%، واستحوذت المؤسسات على 22.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 60.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 95.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، 104.8 مليون جنيه، 40.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 11293 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8455 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2554 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6458 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1683 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 1.383 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.07%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 5.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.54%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 24.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.12%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.313 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.21%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.267 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.56%.

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.459 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.67%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 72.980 بنسبة تراجع بلغت 2.18%.