6 مسارات لبرنامج (معالم NHC)للتعريف بالمشاريع والمرافق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة الوطنية للإسكان برنامج «معالم NHC»، الذي يعد مظلة لكثير من المشاريع والمرافق التي تعمل عليها الشركة مع كبريات شركات القطاع الخاص ومزودي الخدمات محليا وإقليميا وعالميا، وذلك بهدف إيجاد منصة لكبرى المشاريع والمرافق، واستعراض الشراكات الجديدة التي توقعها في ضواحيها ومجتمعاتها العمرانية.

وأوضحت «الوطنية للإسكان»، أن برنامج «معالم NHC» يضم 6 مسارات للتعريف بالمشاريع والمرافق، هي: مسار المشاريع الرياضية الذي يتبنى تطوير جميع المرافق الرياضية من ملاعب وأندية صحية، ومسار المشاريع الصحية لتأمين المراكز الصحية والمستشفيات، ومسار لمشاريع التجارية والترفيهية حيث يشمل إنشاء المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه والألعاب، ومسار المشاريع الثقافية والتعليمية الذي يستهدف تطوير المراكز الثقافية والمدارس والحضانات، ومسار المشاريع الفندقية، إضافة إلى مسار الحدائق وجودة الحياة.

وأكدت أن «معالم NHC» سيكون النافذة التي تستعرض خلالها «الوطنية للإسكان» أحدث الاتفاقيات والمشاريع، التي تسعى خلالها لبناء مجتمعات عمرانية تنبض بالحياة، وتكون الوجهة الأولى للسكن المتكامل بالمملكة، الذي يتجاوز المسكن إلى بيئة حيوية تراعي احتياجاتهم وتقدم لهم نموذجا مثاليا للسكن العصري، وفق أعلى معايير جودة الحياة بمرافق وخدمات ترفيهية وتعليمية وتجارية وصحية، إضافة إلى تخطيط المشاريع بطريقة تدعم الاستدامة بوفرة المسطحات الخضراء ووجود مسارات مخصصة للمشاة والدراجات.

6 مسارات