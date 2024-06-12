6 مسارات لبرنامج (معالم NHC)للتعريف بالمشاريع والمرافق

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وأوضحت «الوطنية للإسكان»، أن برنامج «معالم NHC» يضم 6 مسارات للتعريف بالمشاريع والمرافق، هي: مسار المشاريع الرياضية الذي يتبنى تطوير جميع المرافق الرياضية من ملاعب وأندية صحية، ومسار المشاريع الصحية لتأمين المراكز الصحية والمستشفيات، ومسار لمشاريع التجارية والترفيهية حيث يشمل إنشاء المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه والألعاب، ومسار المشاريع الثقافية والتعليمية الذي يستهدف تطوير المراكز الثقافية والمدارس والحضانات، ومسار المشاريع الفندقية، إضافة إلى مسار الحدائق وجودة الحياة.
وأكدت أن «معالم NHC» سيكون النافذة التي تستعرض خلالها «الوطنية للإسكان» أحدث الاتفاقيات والمشاريع، التي تسعى خلالها لبناء مجتمعات عمرانية تنبض بالحياة، وتكون الوجهة الأولى للسكن المتكامل بالمملكة، الذي يتجاوز المسكن إلى بيئة حيوية تراعي احتياجاتهم وتقدم لهم نموذجا مثاليا للسكن العصري، وفق أعلى معايير جودة الحياة بمرافق وخدمات ترفيهية وتعليمية وتجارية وصحية، إضافة إلى تخطيط المشاريع بطريقة تدعم الاستدامة بوفرة المسطحات الخضراء ووجود مسارات مخصصة للمشاة والدراجات.
6 مسارات
- مسار المشاريع الرياضية.
- مسار المشاريع الصحية.
- مسار المشاريع التجارية والترفيهية.
- مسار المشاريع الثقافية والتعليمية.
- مسار المشاريع الفندقية.
- مسار الحدائق وجودة الحياة.
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