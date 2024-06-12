إطلاق مرحلة طلب التأهيل لمشروع تطوير محطة الكهرباء بمنفذ الربع الخالي

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وأوضحت أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد (التصميم، والتشييد، والتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل)، لمدة 25 عاما إضافة إلى فترة الإنشاء بنطاق عمل تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة توليد الكهرباء وفقا لمتطلبات الكهرباء والمواصفات الفنية المحددة من قبل الهيئة، بالإضافة إلى توليد الكهرباء والتوصيل حتى نقطة الالتقاء مع شبكة توزيع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ودعت الهيئة والمركز المستثمرين الحصول على وثيقة طلب التأهيل، والتي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص (www.ncp.gov.sa)، وتستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى 21 يوليو 2024م عند الساعة الـ 3 عصرا بتوقيت المملكة.
مشروع تطوير محطة توليد الكهرباء الهجينة بمنفذ الربع الخالي البري:
- بدء مرحلة تقديم طلب التأهيل للمشروع.
- الهدف تقليل استخدام وقود الديزل عن طريق استخدام الطاقة المتجددة.
- نموذج عقد المشروع: التصميم، التشييد، التمويل التشغيل والصيانة والتحويل.
- مدة العقد 25 عاما إضافة إلى فترة الإنشاء.
- الحصول على وثيقة طلب التأهيل من خلال (www.ncp.gov.sa).
- انتهاء مرحلة تقديم طلبات التأهيل 21 يوليو 2024م الساعة 3 عصرا.
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