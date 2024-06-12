شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مرحلة طلب التأهيل لمشروع تطوير محطة الكهرباء بمنفذ الربع الخالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، مرحلة تقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير محطة توليد الكهرباء الهجينة بمنفذ الربع الخالي البري، التي تهدف إلى تقليل استخدام وقود الديزل عن طريق استخدام الطاقة المتجددة، وتلبية احتياجات الكهرباء بمنفذ الربع الخالي البري عن طريق مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد (التصميم، والتشييد، والتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل)، لمدة 25 عاما إضافة إلى فترة الإنشاء بنطاق عمل تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة توليد الكهرباء وفقا لمتطلبات الكهرباء والمواصفات الفنية المحددة من قبل الهيئة، بالإضافة إلى توليد الكهرباء والتوصيل حتى نقطة الالتقاء مع شبكة توزيع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ودعت الهيئة والمركز المستثمرين الحصول على وثيقة طلب التأهيل، والتي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص (www.ncp.gov.sa)، وتستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى 21 يوليو 2024م عند الساعة الـ 3 عصرا بتوقيت المملكة.

مشروع تطوير محطة توليد الكهرباء الهجينة بمنفذ الربع الخالي البري: