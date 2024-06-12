شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل العقاري في 8 أحياء شرق الرياض 17 ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الهيئة العامة للعقار التسجيل العقاري لـ51,293 قطعة عقارية في 8 أحياء بمدينة الرياض ابتداء من 23 يونيو 2024م (17 ذي الحجة 1445هـ)، حتى نهاية 26 سبتمبر 2024م (23 ربيع الأول 1446هـ).

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية:

(حي النسيم الشرقي، حي النسيم الغربي، حي المنار، حي السلام، حي الريان، حي الروابي، حي الربوة، حي جرير)، مبينة أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء متاح عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، وأكدت الهيئة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت هيئة العقار إلى أن عدد الأحياء التي تم الإعلان عنها للسجل العقاري في مدينة الرياض بلغت حتى الآن 77 حيا، تشمل (9,671,191) قطعة عقارية.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك الكتروني محدث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري على الرابط:

https://eservices.rer.sa، ويمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

يذكر أن السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإصدار وثيقة تشمل رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه الجغرافي كإحداثيات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، ومساحته وحدوده وأبعاده والعقارات المجاورة له، وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير.

الأحياء: